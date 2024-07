LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha fatto registrare nell’ultimo decennio il più alto aumento della popolazione nell’UE, nonostante abbia il tasso di fertilità più basso fra i 27 paesi dell’area. Secondo i dati Eurostat, infatti, tra il 2013 e il 2023 la popolazione di Malta è aumentata di quasi un terzo e quasi tutta questa crescita è dovuta alla migrazione. La popolazione ha raggiunto i 563.000 abitanti alla fine del 2023, dopo essere cresciuta di quasi 21.000 in un anno. Malta ha il tasso di fertilità più basso dell’UE, con le donne che, in media, partoriscono una volta nella vita. Mentre il tasso di natalità di Malta è 1,08, la Francia ha un tasso di fertilità totale di 1,79 nati vivi per donna. Tra gennaio 2013 e 2023, la popolazione dell’UE è aumentata di 7,5 milioni di unità (+1,7%); l’immigrazione netta è stata il fattore trainante di questa crescita. Il numero della popolazione è diminuito in 10 paesi. Le maggiori diminuzioni in termini percentuali si sono verificate in Bulgaria (-11,5%) e Croazia (-9,6%).

