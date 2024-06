LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Lo scorso anno una persona su sei a Malta è stato a rischio povertà. Lo confermano i dati ufficiali diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica.

I dati sul reddito e sulle condizioni di vita mostrano che 88.462 persone erano sotto la soglia di povertà. Ciò significa che il 16,6% della popolazione maltese era a rischio di povertà, una diminuzione marginale dello 0,1% rispetto al 2022. Un quinto (22%) delle persone a rischio di povertà aveva meno di 18 anni, con un aumento di 2,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tra le persone di età compresa tra 18 e 64 anni, è stata osservata una diminuzione di 0,2 punti percentuali, pari al 12,1% nel 2023. Il tasso per quelli di età pari o superiore a 65 anni è sceso al 29%. Rispetto al 2022, gli incrementi più elevati nel 2023 sono stati registrati nel gruppo di intervistati che affermavano che la propria famiglia non poteva permettersi un pasto a base di carne, pollo, pesce o un equivalente vegetariano ogni due giorni, e in quelli la cui famiglia aveva difficoltà a farlo per affrontare spese finanziarie impreviste.

Su una scala da zero a 10, dove zero rappresenta per niente soddisfatto e 10 rappresenta completamente soddisfatto, gli intervistati a rischio di povertà o esclusione sociale hanno riportato punteggi medi più bassi per quanto riguarda la loro soddisfazione per la vita complessiva, la situazione finanziaria, il lavoro attuale, e relazioni personali rispetto a coloro che non sono a rischio di povertà o esclusione sociale. I punteggi medi per la soddisfazione complessiva riguardo al rischio di povertà o di esclusione sociale erano leggermente più alti nel 2023 rispetto al 2022. In particolare, nel 2023 gli intervistati a rischio di povertà o esclusione sociale hanno riportato un punteggio medio di 7 per la soddisfazione per la propria vita complessiva – un aumento di 0,2 punti rispetto al 2022 e un punteggio medio di 6,2 per la soddisfazione per la propria situazione finanziaria, traducendosi in un aumento di 0,4 punti. Hanno inoltre riportato un punteggio medio di 7,4 per la soddisfazione per il loro lavoro attuale – un aumento di 0,1 punti rispetto al 2022, e un punteggio medio di 8,5 per la soddisfazione nei rapporti personali, che rappresenta un aumento di 0,3 punti.

