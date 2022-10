LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I funzionari doganali maltesi hanno trovato 610 pacchetti di cocaina del peso di 1 chilogrammo ciascuno per un valore stimato di 100,6 milioni di euro. Il carico di droga era nascosto in una spedizione di banane.

Il container è stato ispezionato dall’Unità di monitoraggio doganale del porto. La Squadra anti-droga maltese ha controllato 20 scatole di banane contenenti 20 pacchetti di cocaina ciascuna, mentre altre dieci scatole contenevano 21 pacchetti ciascuna.

Quest’anno la Dogana maltese ha sequestrato un totale di quasi 3.000 chili di cocaina in tre operazioni distinte.

Secondo quanto reso noto dalla Dogana maltese, il carico di banane era partito da Guayaquil in Ecuador ed era diretto a Batumi, in Georgia. Guayaquil, la seconda città più grande dell’Ecuador e il suo porto principale, è diventata un hub per i trafficanti di droga che esportano tonnellate di cocaina in Europa e negli Stati Uniti.

– foto Dogana Malta –

(ITALPRESS).