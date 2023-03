LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La causa di morte più comune a Malta nel 2021 sono state le malattie del sistema cardiocircolatorio. In totale, 1.230 persone sono morte per problemi cardiocircolatori. Lo ha riferito in Parlamento il vice primo ministro e ministro della Sanità maltese Chris Fearne.

Il cancro è come la seconda causa principale, con 997 decessi.

Seguono le malattie respiratorie, con 449 vittime, seguite dalla demenza con 341. Altri 230 decessi sono stati legati al diabete.

Il Covid ha causato 209 vittime. Nello stesso anno sono morte 66 persone a causa di infezioni, comprese quelle legate al sistema respiratorio.

Altri 104 decessi sono stati classificati come accidentali e includevano cadute dall’alto e annegamento.

Otto bambini sono morti a causa di complicazioni durante la nascita. 35 persone si sono suicidate mentre una persona è stata uccisa.

– foto ospedale Mater Dei, Malta –

