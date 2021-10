LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La visita di Papa Francesco a Malta è stata annullata per quest’anno, rispetto a quello che era stato comunicato nei mesi scorsi.

Non c’è ancora un annuncio ufficiale dalla Curia Arcivescovile di Malta, ma la stampa locale rivela che le ragioni del rinvio sono le preoccupazioni per un aumento dei casi di Covid-19 e la possibilità di una campagna elettorale entro i prossimi sei mesi.

Il governo maltese era già stato informato dal Vaticano che nessuna visita pastorale avrebbe avuto luogo a ridosso di un’elezione generale.

Questa è la seconda volta che la visita di Papa Francesco a Malta viene rinviata. A causa della situazione della pandemia, nel marzo 2020, sia il Vaticano che la Curia Arcivescovile di Malta avevano annunciato il rinvio del viaggio pastorale che era già programmato per fine maggio.

