LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha annunciato che il governo inizierà presto a offrire un intervento chirurgico gratuito di riassegnazione di genere per le persone trans.

Ha aggiunto che il governo maltese si è impegnato a realizzare ulteriori riforme per la comunità LGBTIQ+ dopo la recente revoca del divieto per gli uomini gay di donare sangue.

Pur dichiarando che il prossimo passo saranno gli interventi chirurgici gratuiti di riassegnazione di genere, il primo ministro Robert Abela, ha aggiunto che “saranno inseriti nel servizio sanitario nazionale, il che significa che lo stato finanzierà la procedura”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com