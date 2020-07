Malta e la Libia riconoscono la necessità di una maggiore protezione dei confini sia dell’Europa orientale che del Mediterraneo centrale, della Libia meridionale e di più zone in entrambi i continenti. Lo ha affermato il primo ministro maltese Robert Abela che ha incontrato il primo ministro libico Faiez Mustafa Serraj, che è in visita statale a Malta.

Robert Abela ha affermato che Malta considera la Libia come un “amico degno di fiducia” e il popolo libico “come fratelli del popolo maltese e gozitano”.

Il Presidente del Consiglio Presidenziale e Primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della Libia Faiez Mustafa Serraj è arrivato lunedì a Malta. Lo scopo delle sue frequenti visite è per incrementare cooperazione tra due paesi su varie questioni di interesse comune.

