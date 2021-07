LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro maltese e ministro della sanità Chris Fearne ha confermato che una bambina maltese di 5 anni che è morta all’ospedale Mater Dei lo scorso sabato è risultata positiva al test per il COVID-19 dopo la sua morte.

Le autorità maltesi stanno già indagando sul decesso che è oggetto di un’inchiesta e le autorità sanitarie stanno effettuando ulteriori esami medici, tra cui un’autopsia per verificare se la morte fosse correlata al Covid.

Il ministro Fearne ha esortato alla prudenza e al rispetto della privacy della famiglia della piccola. Ha detto che la bimba è morta sabato pomeriggio dopo aver avuto la febbre il giorno prima.

Il ministro Fearne ha spiegato che mentre la bambina era risultata negativa al Covid-19 al momento del ricovero in ospedale, un secondo test è risultato “lievemente reattivo” al virus. Fearne afferma che il risultato ha mostrato che la piccola era in contatto con il virus o ha contratto il virus in passato.

Ha aggiunto che nessuno nella famiglia era positivo al COVID-19. Il ministro ha detto che la bambina di cinque anni era sana e non aveva altre patalogie.

Il vicepremier ha affermato che nonostante i vaccini non forniscano una copertura al 100% dal Covid, i risultati sono incoraggianti visto che al momento solo una persona è in terapia intensiva all’ospedale Mater Dei.

Fearne ha osservato che Malta è vicina al raggiungimento di un’immunità di gregge dell’85% necessaria per mitigare la diffusione della variante Delta.

Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato 154 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore portando il totale dei casi attivi a 782. Il ministro Fearne ha affermato che il 15% dei casi attivi sono residenti maltesi. Inoltre, il 90% di tutti i casi attivi non sono vaccinati.

