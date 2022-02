LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nello stesso giorno in cui il Vaticano ha annunciato che Papa Francesco, 84 anni, ha dovuto annullare i suoi viaggi per un periodo di tempo a causa di una forma acuta di gonalgia, sono stati pubblicati i dettagli della visita ufficiale del Pontefice programmata a Malta sabato 2 e domenica 3 aprile.

Papa Francesco arriverà a Malta sabato 2 aprile alle 10:00 e, dopo la cerimonia di arrivo all’aeroporto internazionale di Malta, si recherà al Palazzo del Presidente a Valletta, per incontrare il capo dello Stato George Vella.

In programma anche un incontro con il Primo Ministro maltese, che sarà nominato dopo le elezioni generali del 26 marzo. Papa Francesco incontrerà anche le autorità del paese e il corpo diplomatico.

Un’iniziativa per i giovani organizzata da The Malta Catholic Youth Network sarà organizzata a La Valletta.

Sabato pomeriggio il Papa partirà da Valletta per Gozo a bordo di un catamarano dove condurrà un incontro di preghiera presso la Basilica del Santuario Nazionale della Beata Vergine di Tà Pinu.

Domenica mattina, dopo un incontro privato con i Gesuiti presso la Nunziatura Apostolica, il Papa visiterà la Grotta di San Paolo nella Basilica di San Paolo a Rabat.

Alle 10:15 il Papa celebrerà la Messa a Floriana che prevederà anche la preghiera dell’Angelus.

Prima di lasciare Malta, Papa Francesco incontrerà i migranti presso il Laboratorio per la pace gestito da padre Dionysius Mintoff ad Hal Far. La visita avviene su richiesta dal Papa per incontrare i migranti durante la sua visita a Malta.

Papa Francesco sarà quindi accompagnato all’aeroporto internazionale di Malta, dove si terrà una cerimonia di partenza prima che il Pontefice torni a Roma.

Durante questa visita apostolica, il Papa terrà due discorsi e due omelie durante le quali invierà un messaggio ai cattolici e al popolo di Malta e Gozo.

(ITALPRESS).

