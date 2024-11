LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro maltese Robert Abela ha incontrato Antònio Costa, che è pronto a diventare Presidente del Consiglio dell’Unione Europea. L’incontro si è tenuto all’Auberge de Castille a La Valletta e si è concentrato sull’agenda della nuova legislatura dell’UE, con un’enfasi sul progresso dell’agenda politica del blocco sotto la guida di Costa. Costa, ex Primo Ministro socialista del Portogallo, è in tournèe in Europa per visitare varie capitali prima della sua nomina alla presidenza del Consiglio il mese prossimo. Il Consiglio dell’UE, composto dai capi di governo degli stati membri dell’UE, svolge un ruolo centrale nel definire le politiche e la direzione del blocco. Il Consiglio definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea, raggruppando i capi di governo dell’UE.

– Foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).