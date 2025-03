LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro delle Finanze di Malta, Clyde Caruana, ha espresso dei dubbi sull’offerta pervenuta dalla banca ungherese Otp per l’acquisizione di HSBC Bank Malta, la filiale maltese della multinazionale britannica di servizi bancari e finanziari HSBC. Malta ha bisogno di “più concorrenza bancaria, non di meno”, ha detto Caruana al Times of Malta, aggiungendo che è fondamentale chiudere l’operazione con un istituto che abbia una “buona reputazione”.

Nella giornata di ieri, sempre il Times of malta aveva rivelato che Otp era tra “le favorite” nella corsa all’acquisizione. L’unico altro offerente noto fino ad oggi è un operatore locale, Aps Bank, che alla fine dell’anno scorso aveva confermato il proprio interesse. Al momento non ci sono conferme di interessamento da parte di altri istituti bancari. L’ungherese Otp era stata inserita nel 2023 dall’Agenzia anticorruzione di Kiev nell’elenco “degli sponsor internazionali” della guerra in Ucraina, perché aveva continuato ad operare in Russia anche dopo l’inizio del conflitto. Il gruppo bancario di Budapest ha rilasciato ieri una nota in cui precisa di essere stato inserito in quell’elenco per “ragioni che si sono dimostrate essere completamente false”, e di essere stato successivamente rimosso dalla lista.

Il ministro Caruana è sembrato gettare acqua sul fuoco anche sulla seconda opzione, quella relativa alla banca locale Aps. Sempre secondo il Times of Malta, ad un riferimento “velato” ad Aps il ministro ha riposto insistendo sul fatto che il settore finanziario di Malta ha bisogno di “più concorrenza bancaria di quanta ne esista oggi, non di meno”.

– foto Flickr via CC 2.0 –

(ITALPRESS).