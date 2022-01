LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Le autorità maltesi hanno ignorato i ripetuti appelli per assistere circa 70 migranti bloccati su una piattaforma petrolifera nella zona di ricerca e salvataggio maltese. Si teme che i migranti vengano rispediti verso la Tunisia.

Secondo la stampa locale, Malta ritiene che le autorità tunisine e tedesche siano responsabili della piattaforma che si trova nelle acque maltesi.

Su Twitter, la nave di soccorso “Louise Michel” ha comunicato che “una nave da guerra tunisina è arrivata sul posto. Temiamo che i migranti sulla piattaforma saranno rispediti illegalmente in Tunisia, che non è un paese sicuro”.

I migranti hanno un disperato bisogno di un porto sicuro poichè le condizioni meteorologiche stanno peggiorando.

Nel frattempo, altre 31 persone sono state salvate da una barca di legno alla deriva e sono ora a bordo della nave finanziata da Banksy.

(ITALPRESS).