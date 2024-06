LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo l’ultima edizione del sondaggio sullo stato della nazione commissionata dall’Ufficio del Presidente di Malta, oltre una persona su quattro afferma di sentirsi “molto a disagio” con il multiculturalismo a Malta. Un altro 10% afferma di essere a disagio mentre un terzo che dice di essere indeciso su questo tema.

Il sondaggio ha rilevato che i maltesi sono meno a loro agio con il multiculturalismo di quanto lo fossero nella maggior parte degli anni precedenti.

Le persone di tutte le fasce d’età tendono a sentirsi allo stesso modo sulla questione, anche se le persone di età compresa tra 26 e 35 anni tendevano a vedere il multiculturalismo in modo leggermente più favorevole.

Tuttavia, il sondaggio ha rilevato che la maggior parte (55%) ha convenuto che accogliere lavoratori stranieri per svolgere lavori che i maltesi non vogliono fare è una buona soluzione. I pareri delle persone con reddito più alto, in particolare, erano schiaccianti a favore di questa soluzione.

Il sondaggio riflette la reazione mista di Malta al cambiamento demografico del paese, con il censimento del 2021 che rileva che più di una persona su cinque che vive a Malta non è maltese.

Il primo ministro Robert Abela, parlando alla chiusura della presentazione del quarto sondaggio annuale sullo stato della nazione, ha ammesso che la gente vuole che il governo maltese si muova “a un ritmo più veloce” verso un modello economico che migliori la loro qualità di vita e si allontani da uno incentrato solo sulla crescita economica. Abela ha riconosciuto che la crescita economica di Malta ha introdotto nuove sfide, in particolare in termini di pressione sulle infrastrutture e sui dati demografici di Malta, che devono essere prioritari. Abela si è impegnato a cercare di rafforzare le aree economiche che “hanno il minore impatto sulle infrastrutture del paese”, elencando diverse possibili nicchie, dalla robotica all’intelligenza artificiale, all’economia digitale, ai servizi finanziari e al gioco.

Alla conferenza è intervenuta anche la deputata dell’Opposizione Nazionalista Claudette Buttigieg, che ha parlato a nome del leader dell’opposizione Bernard Grech.

Buttigieg ha detto che il risultato delle elezioni degli europarlamentari ha inviato “un messaggio forte” su diverse questioni, incluso il fatto che “dobbiamo guardare al modello economico di Malta attraverso una lente diversa”. “Questo è un problema di cui il Partito Nazionalista ha parlato da tempo, uno che ha bisogno di attenzione”, ha detto.

Chiudendo la conferenza, la presidente di Malta Myriam Spiteri Debono ha espresso la sua preoccupazione per i risultati del sondaggio sul multiculturalismo e sui lavoratori stranieri. “Forse – ha detto – dovremmo chiedere a bruciapelo ai maltesi che non vogliono lavoratori stranieri se sono pronti a svolgere il lavoro che fanno”.

– Foto: DOI –

(ITALPRESS).