LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese è deciso a legalizzare l'”uso responsabile” e il diritto di coltivare la cannabis entro certi limiti. Lo ha confermato il primo ministro maltese Robert Abela che ha affermato che su questo problema è l’ora di agire.

La nuova legge eliminerà completamente gli arresti e le azioni penali nei casi per uso personale. Al momento, solo quelli catturati con 3,5 grammi di cannabis non sono perseguiti e, secondo il primo ministro maltese questa quantità dovrebbe aumentare.

Il giorno di San Valentino, due adolescenti sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a fumare cannabis in una stanza d’albergo. Politici maltesi hanno chiesto un migliore utilizzo delle risorse della polizia e per un aggiornamento delle leggi.

In relazione all’uso della cannabis e alle implicazioni legali, un gruppo di organizzazioni che lavorano nel settore della riabilitazione dalla droga ha affermato che mentre è vero che non tutti i fumatori di cannabis finiscono per diventarne dipendenti, gli adolescenti possono usare la cannabis come droga di passaggio per altri narcotici.

