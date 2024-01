LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Diverse compagnie di navigazione hanno deciso di dirottare le loro navi dal Mar Rosso, bypassando così anche il Mediterraneo ed evitando di fare scalo a Malta.

Lo ha confermato Malta Freeport precisando che la decisione è il risultato di diversi attacchi alle navi da parte dei ribelli Houthi, al largo delle coste dello Yemen.

L’amministratore delegato di Malta Freeport, Alex Montebello, ha dichiarato: “Alcuni servizi riescono a transitare attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez, e fanno scalo al porto franco di Malta, ma altri devono prendere una rotta alternativa attorno al Capo di Buona Speranza e bypassando del tutto il Mediterraneo”. Montebello ha aggiunto che l’azienda è in costante contatto con i propri clienti.

Malta Freeport offre servizi a 115 porti in tutto il mondo, più di 50 dei quali si trovano nel Mediterraneo su 15 servizi di linea principale e diverse rotte di raccordo gestite dalle principali compagnie di navigazione. Malta Freeport si affida principalmente a navi portacontainer che salpano per Malta direttamente dall’Estremo Oriente attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez e scaricano i loro carichi a Malta per la spedizione su navi più piccole verso diversi porti europei.

