LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta fa parte della squadra negoziale dell’UE che guida i negoziati COP sull’accordo finale sul clima che sarà adottato dalla COP28.

Mentre i paesi di tutto il mondo si riuniscono a Dubai per negoziare una posizione collettiva per affrontare il cambiamento climatico, l’UE sta assumendo un ruolo centrale come uno degli attori chiave in questi negoziati. Uno dei temi su cui si sta negoziando intensamente è il programma sull’obiettivo globale di adattamento.

In questi negoziati l’Unione europea è rappresentata dal ministro maltese dell’Ambiente, dell’Energia e delle Imprese Miriam Dalli e dal ministro austriaco per l’Azione per il clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e la tecnologia Leonore Gewessler.

Il ministro Miriam Dalli ha dichiarato: “L’UE e i suoi Stati membri, inclusa Malta, stanno guidando un risultato ambizioso alla COP, dando l’esempio attraverso i loro obiettivi orientati agli obiettivi. Malta resta impegnata a mantenere lo slancio, evidenziando al contempo le opportunità offerte dall’azione per il clima. Insistiamo sul fatto che il nostro principio guida è che qualsiasi accordo concordato deve essere in linea con l’impegno assunto di non andare oltre l’obiettivo di riscaldamento di 1,5°C”.

Questa è la prima volta che Malta viene scelta per far parte del gruppo negoziale dell’UE che guida uno dei dossier più importanti durante una COP sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite.

Malta sta assumendo un ruolo molto attivo e ha organizzato numerosi eventi incentrati su diverse questioni legate al cambiamento climatico, in particolare sfide e soluzioni per i piccoli stati insulari.

