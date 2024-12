LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e del Turismo di Malta, Ian Borg, ha difeso la decisione di invitare la Russia al vertice del consiglio dell’OSCE a Malta, affermando che è importante impegnarsi con coloro che possono fermare la guerra immediatamente.

Parlando alla conferenza stampa di chiusura, Borg ha dichiarato: “Preferirei che gli stati partecipanti si sedessero allo stesso tavolo della Russia dicendo loro di fermare questa guerra e ritirarsi dal territorio ucraino”, ha affermato. Ha aggiunto che è più difficile “impegnarsi con coloro che hanno iniziato e possono fermare questa guerra immediatamente”.

Il vice primo ministro ha annunciato che è stato raggiunto un accordo unanime al Consiglio ministeriale dell’OSCE, dopo che le discussioni tra i 57 paesi dell’OSCE erano in corso da anni.

L’accordo è stato raggiunto sui quattro ruoli più alti dell’OSCE. L’annuncio è arrivato durante il secondo e ultimo giorno della riunione annuale del consiglio ministeriale dell’organizzazione a Malta. Feridun Sinirlioglu dalla Turchia è stato annunciato come Segretario generale dell’OSCE mentre Maria Telalian dalla Grecia è stata nominata Direttrice dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani. Christophe Kamp dai Paesi Bassi, nel frattempo, ha assunto la carica di Alto Commissario per le minoranze nazionali e il norvegese Jan Braathu è stato nominato Rappresentante per la libertà dei media.

Parlando in una conferenza stampa, Sinirlioglu ha affermato: “Prendo questa nomina con un profondo senso di orgoglio e dovere. So che non sarà facile, ci sono sfide che la regione dell’OSCE deve affrontare, non da ultimo in Ucraina. Il mio ruolo mi consentirà di fungere da ponte tra gli stati partecipanti per il consenso e le soluzioni”, ha affermato.

