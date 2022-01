LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il commissario europeo per la Sanità e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha espresso commenti molti positivi sulla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 coordinato dal governo maltese.

Durante un incontro a Malta con il vice primo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne, il commissario Kyriakides lo ha ringraziato per la sua collaborazione negli ultimi due anni, e ha affermato che il modo in cui gli Stati membri dell’UE hanno affrontato la pandemia ha portato a un cambiamento significativo nei sistemi sanitari.

Kyriakides ha anche riferito come la Commissione europea sta lavorando con i paesi membri per raggiungere più paesi possibili al di fuori dell’Europa.

Il vice primo ministro Chris Fearne ha affermato che Malta ha un alto tasso di vaccinazione: il 76% della popolazione maggiorenne ha ricevuto il richiamo. “Il vaccino è la soluzione per controllare la diffusione della pandemia. Ecco perchè ora stiamo per rilasciare alcune restrizioni”, ha spiegato.

Fino ad oggi sono state somministrate 1.204.550 dosi di vaccino, 327.112 delle quali sono dosi di richiamo.

Nelle ultime 24 ore, la pandemia ha causato altre tre vittime; due uomini di 70 e 81 anni e una donna di 90 anni. Dall’inizio della pandemia sono morte 541 persone positive al Covid-19. In ospedale ci sono 102 i pazienti in cura per coronavirus, sette dei quali in terapia intensiva.

Intanto, le autorità sanitarie hanno dichiarato che sono stati confermati 230 nuovi contagi. Il numero di casi attivi attualmente è pari a 3.946.

(ITALPRESS).

