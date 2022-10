LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta riceverà un totale di circa 1,08 miliardi di euro in fondi dall’Unione Europea per un periodo di sei anni. I fondi sono stati approvati dalla Commissione Europea. Vari investimenti nazionali nei settori socio-economici saranno finanziati tramite tre fondi; il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF) per il periodo finanziario dal 2021 al 2027. Il governo maltese aveva identificato settori cruciali tra cui la ricerca e l’innovazione, la digitalizzazione, la crescita aziendale, l’energia e l’ambiente, i trasporti, l’istruzione e la salute, il turismo e Gozo, con investimenti a proteggere l’ambiente e l’identità di Gozo, promuovendo lo sviluppo socioeconomico e l’accessibilità per contrastare ulteriori sfide imposte dalla doppia insularità.

Il ministro dell’Economia e dei Fondi europei, Silvio Schembri, ha dichiarato: “Questi fondi saranno utilizzati per consentire al governo di realizzare una serie di progetti e investimenti nel tentativo di continuare ad aumentare lo sviluppo socio-economico del nostro Paese. Grazie al sostegno finanziario dell’UE, nel corso degli anni abbiamo assistito alla realizzazione di importanti progetti in vari settori, dalle infrastrutture all’istruzione e alla sanità. Utilizzeremo questi fondi anche per realizzare importanti progetti che rafforzeranno ulteriormente l’economia di Malta”. Intanto, il segretario parlamentare per i fondi europei Chris Bonett ha accolto con favore l’adozione del programma da parte della Commissione europea e ha dichiarato l’impegno di Malta ad attuare con successo il nuovo programma. “Mentre Malta continuerà a basarsi sulle varie progetti che sono attualmente in corso, il nuovo programma da nuovo impulso per gli investimenti in linea con le ambizioni nazionali”, ha detto.

