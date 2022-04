LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi sono state pesantemente criticate dalla Procura europea per non avere fatto abbastanza e per non assumersi la piena responsabilità nella lotta contro la frode e la corruzione ai danni del bilancio dell’Unione europea.

Rivolgendosi agli europarlamentari, il procuratore capo europeo Laura Codruta Kòvesi ha fatto riferimento alla sua visita a Malta lo scorso ottobre e ha dichiarato che dopo tutti gli incontri ufficiali ha concluso che le istituzioni nazionali stavano spostando la colpa sulla responsabilità dell’identificazione di tali crimini.

“Ho visitato Malta. Ho avuto incontri con le autorità nazionali e dopo due giorni è stato molto difficile per me identificare l’istituzione responsabile dell’individuazione dei reati”, ha affermato. “Tutti hanno detto che ‘non sono io. Sono loro.’ E quando li ho visitati, hanno detto ‘non siamo noì”.

Solo due delle 2.200 segnalazioni ricevute dalla Procura europea provenivano da Malta e è l’unico Stato membro partecipante che deve ancora aprire una indagine.

La Procura europea ha iniziato le sue attività il 1° giugno 2021, quando ha iniziato ad indagare e perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione commessi dopo il 20 novembre 2017. Finora ha sequestrato beni per circa 147 milioni di euro, effettuato arresti e attualmente ha 515 indagini attive che accumulano circa 5,4 miliardi di euro di danni.

