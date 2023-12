LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta critica la soluzione proposta dall’Iran per porre fine al conflitto di Gaza. Tuttavia, il ministro degli Esteri maltese, Ian Borg, ha affermato che esiste il timore reale che la guerra tra Israele e Hamas possa estendersi a tutta la regione del Medio Oriente.

Nel corso di un’intervista alla televisione nazionale, Borg ha confermato di essere tra i ministri dei Paesi del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che hanno ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, che gli ha comunicato le alternative negoziali sul conflitto; che finiscano i bombardamenti su Gaza o l’escalation della guerra in Medio Oriente. Il ministro Borg ha spiegato la posizione di Malta: “porre fine agli attacchi contro Gaza, soprattutto a quelli indiscriminati, cosa che auspichiamo, ma l’alternativa è quella di un’escalation ancora maggiore rispetto a quella a cui stiamo assistendo. Questa non è la strada che potremo mai sostenere, questo era il mio messaggio”. Il ministro Borg ha confermato che il messaggio dal ministro degli Esteri iraniano è stato trasmesso a tutti i paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

