LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è tra i dieci paesi europei dichiarati con l’acqua del rubinetto più sicura da bere e non contiene elementi nocivi alla salute, mentre i paesi africani sono in fondo alla lista con la qualità dell’acqua potabile molto bassa. Secondo uno studio internazionale dell’Università di Yale negli Stati Uniti, Malta è in cima alla lista per l’acqua potabile più sicura, insieme ad altri nove Paesi, con 100 punti. Gli altri paesi con uguale acqua potabile sicura sono l’Austria, la Finlandia, la Grecia, l’Islanda, l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito. Tuttavia, per essere potabile, l’acqua deve essere trattata per microbi, inquinamento e parassiti, che possono essere molto dannosi se ingeriti, prima di essere potabile. La maggior parte dei paesi che hanno ottenuto ottimi risultati come Malta si trovano nel nord Europa, dove le temperature sono più basse e l’acqua proviene dalle montagne. Al contrario, Malta si trova nel mezzo del Mediterraneo e, nonostante abbia temperature tra l’Europa e l’Africa, garantisce comunque acqua di rubinetto sicura.

L’acqua a Malta viene consegnata alle case attraverso una rete di tubazioni di circa 2.500 km sotto le strade ed è composta da una miscela di acqua ad osmosi inversa (65%) e acque sotterranee (35%). Le autorità maltesi hanno assicurato che la provista sia sufficiente per soddisfare la domanda e che l’acqua sia di alta qualità, tuttavia ora stanno lavorando per migliorare il sapore dell’acqua.

