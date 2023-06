LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il più aumento di permessi di costruzione approvati nel 2022 da tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Ciò è stato confermato dall’ufficio statistico dell’UE.

L’anno scorso Malta ha registrato un aumento del 29,4% dei permessi di costruzione, mentre la media registrata nell’UE ha registrato un calo del 4,5%. Il numero di permessi di costruzione approvati è diminuito in 18 stati dell’UE, mentre il numero è aumentato solo in nove paesi tra cui Spagna, Croazia, Bulgaria, Italia e, in cima alla classifica, Malta.

Il governo maltese e gli enti responsabili delle questioni urbanistiche sono stati recentemente al centro di critiche che hanno portato a una protesta nazionale a cui hanno partecipato migliaia di manifestanti che hanno chiesto una riforma urbanistica e la fine della distruzione ambientale.

Il ministro delle finanze maltese Clyde Caruana ha avvertito che la popolazione di Malta deve crescere fino a 800.000 entro il 2040 affinchè l’attuale modello economico possa essere sostenuto. A seguito di questa dichiarazione, il ministro dell’Economia ha aggiunto che il modello economico di Malta viene adattato per attrarre investimenti stranieri che occupano meno terra e richiedono meno lavoratori per generare crescita economica.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).