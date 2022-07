LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissione europea è allarmata per il peggioramento della situazione della magistratura e dell’indipendenza dei media a Malta.

Nella sua relazione annuale sullo stato di diritto, la Commissione ha esortato il governo maltese a intensificare gli sforzi per migliorare l’efficienza della giustizia e ridurre la durata dei procedimenti. Si afferma che nonostante l’aumento delle risorse assegnate agli enti investigativi, le indagini sui casi di corruzione ad alto livello rimangono lunghe. “Mancano ancora i risultati in termini di sentenze definitive”, spiega la Commissione. Bruxelles ha anche chiesto il rafforzamento della Commissione Permanente contro la Corruzione, che è stata oggetto di una riforma nel 2020, ma ha risorse limitate e non ha raggiunto risultati tangibili.

La Commissione ha inoltre esortato Malta ad affrontare la necessità del coinvolgimento della magistratura nella procedura di nomina del presidente della Corte suprema, come proposto dalla Commissione di Venezia.

La Commissione europea ha osservato che “mentre è in corso una revisione indipendente della legislazione applicabile relativa ai media a Malta, giornalisti e cittadini in generale continuano a incontrare ostacoli quando richiedono l’accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche”.

Il rapporto ha anche invitato il governo di Malta a introdurre misure di salvaguardia legislative e di altro tipo per migliorare l’ambiente di lavoro dei giornalisti, compreso l’accesso ai documenti ufficiali. Ha aggiunto che l’indipendenza e la governanza dei media di servizio pubblico sono motivo di preoccupazione. La Commissione ha invitato Malta a “rafforzare le regole e i meccanismi per rafforzare la governanza indipendente e l’indipendenza editoriale dei media di servizio pubblico, tenendo conto degli standard europei”.

Intanto il ministero della Giustizia ha affermato che il governo maltese analizzerà le raccomandazioni della Commissione, aggiungendo che il lavoro su alcune è già in corso e verrà proposta una nuova legislazione.

