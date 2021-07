LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo i rapporti locali, sono circa 50 gli studenti italiani risultati positivi al Covid-19, mentre ad altri è stato ordinato dalla autorità di stare in quarantena in un hotel a St. Julians. Da lunedì scorso il numero di nuovi casi sull’isola è salito a 457, dopo la decisione del Governo maltese di chiudere le 30 scuole di lingua inglese a causa di casi positivi registrati tra studenti italiani, francesi e spagnoli. La Federazione delle organizzazioni per l’insegnamento della lingua inglese (Feltom) ha espresso stupore per la decisione delle autorità. La Feltom parla di “decisione inaspettata e rigida del Governo” e a suo dire la chiusura delle scuole di lingua porterà inevitabilmente conseguenze economiche significative per l’intera industria del turismo e i suoi dipendenti. Il primo ministro maltese Robert Abela ha sottolineato la necessità di agire immediatamente. “Avevamo bisogno di implementare un’azione clinica e questo è quello che abbiamo fatto”.

(ITALPRESS).