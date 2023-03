LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Banche maltesi erano tra le altre internazionali utilizzate da un riciclatore di denaro brasiliano condannato per frode e riciclaggio di denaro. E’ stato confermato dal Serious Fraud Office del Regno Unito che è riuscito a recuperare oltre 7.699.204 dollari da Mario Ildeu de Miranda.

Le indagini del Serious Fraud Office hanno rivelato che Miranda avrebbe incanalato denaro proveniente da attività criminali attraverso vari conti bancari internazionali utilizzando diversi nomi di società e diretti attraverso banche a Malta, Svizzera, Portogallo, Emirati Arabi Uniti e Bahamas prima di essere depositato a Londra, fino a quando il Serious Fraud Office ha congelato il conto bancario con oltre 7.699.204 dollari.

Il 71enne è stato condannato per 37 accuse di riciclaggio di denaro in Brasile nel 2019 nell’ambito dell’investugazione “Operation Car Wash”, in cui le autorità brasiliane hanno scoperto una corruzione estesa e sistemica incentrata sulla compagnia petrolifera statale Petrobras. Miranda, un ex dirigente della Petrobras, è stato condannato a oltre sei anni di carcere e condannato a pagare 24.750.000 di dollari in Brasile.

L’indagine ha anche scoperto come Miranda abbia speso denaro sospetto per finanziare il suo stile di vita stravagante. Ciò includeva oltre 1 milione di dollari per un soggiorno in un albergo e casinò a Las Vegas, oltre a 95.000 dollari su una nuova auto di lusso.

