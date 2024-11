LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un cittadino ivoriano di 32 anni, in possesso di una carta d’identità italiana, è stato arrestato dalla polizia a Malta con molteplici capi d’accusa legati al terrorismo.

Tramite l’app Messenger su Facebook, il sospettato Mouhamadou Dosso avrebbe incoraggiato altre persone a recarsi in Francia per compiere attentati suicidi.

L’ivoriano è stato arrestato giovedì mattina intorno alle 5 a Hamrun, dopo settimane di sorveglianza e analisi di intelligence condotte da diversi dipartimenti di polizia. Il raid è scaturito dalle informazioni ricevute dall’unità antiterrorismo della polizia maltese.

La polizia ha circondato due proprietà vicine associate al sospettato, confiscando diversi dispositivi elettronici, compresi server. Successivamente è stato portato alla sede centrale della polizia maltese a Floriana per un ulteriore interrogatorio.

Dopo la denuncia in tribunale, l’uomo si è dichiarato non colpevole. L’avvocato difensore non ha richiesto la libertà su cauzione mentre il magistrato ha posto in custodia l’ivoriano.

– Foto Polizia di Malta –

(ITALPRESS).