LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Oggi Malta vota per decidere quale partito politico governerà il paese per i prossimi cinque anni. Gli elettori hanno iniziato a votare in tutto il paese alle 7:00 quando i seggi elettorali sono stati aperti fino alle 22:00. Sabato mattina il presidente di Malta George Vella e sua moglie Miriam hanno votato a Zejtun. Il primo ministro maltese e leader del partito laburista Robert Abela insieme a sua moglie Lydia hanno votato a Marsascala. Abela non ha dato nessun commento ai giornalisti. Il leader dell’opposizione e leader del partito nazionalista Bernard Grech ha votato a Mosta. Era accompagnato dalla moglie Annmarie e dai loro due figli. In un breve commento ai giornalisti, Grech ha ringraziato tutti gli elettori che stanno partecipando al processo democratico e ha affermato di sperare che i funzionari elettorali svolgano diligentemente i loro doveri per garantire elezioni “libere ed eque” e garantire che non si ripetano le irregolarità della scorsa settimana nelle votazioni anticipate svolti per i prigionieri. “E’ importante avere elezioni eque per consentire al popolo di votare serenamente per il prossimo governo”. Il leader del partito di centrodestra ha aggiunto che gli elettori che vogliono vedere il cambiamento nel paese hanno l’opportunità di votare al Partito nazionalista.

In questi elezioni possono votare per la prima volta i giovani di 16 e 17 anni, portando il numero di coloro che hanno diritto di votare da 341.856 nell 2017 a 355.075. Non sono stati raccolti più di 14.000 documenti di voto, e questo indica un’affluenza più bassa alle urne rispetto alle precedenti elezioni. Secondo i sondaggi, l’affluenza alle urne sarà di circa l’88%, che sarebbe la più bassa dal 1955. Per la prima volta, Malta sta implimentando un sistema di conteggio elettronico. Ciò significa che il partito vincitore sarà proclamato domenica mattina con i risultati ufficiali che dovrebbero essere pubblicati in tarda serata. I sondaggi finali pubblicati prima del voto di oggi prevedono che il Partito Laburista vincerà il terzo mandato consecutivo nonostante una serie di scandali, ma grazie alla gestione della pandemia e al sostegno finanziario alle imprese. Si prevede una maggioranza tra 26.000 e 39.000 voti a favore del Partito Laburista, ma ciò dipenderà dall’affluenza alle urne e dal numero di voti validi. Questa è la prima elezione generale per il Partito Laburista con Robert Abela come leader. E’ stato nominato Primo Ministro nel gennaio 2020, succedendo Joseph Muscat, che si è dimesso dopo l’arresto dell’imprenditore Yorgen Fenech, accusato di essere la mente dell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia nell’ottobre 2017.

(ITALPRESS).

