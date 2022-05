LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Da oggi i viaggiatori che arrivano a Malta da qualsiasi paese, non avranno più bisogno di un periodo di quarantena e non dovranno più richiedere l’autorizzazione alle autorità sanitarie maltesi quando arriveranno da un paese che precedentemente era nella lista rossa decisa dalle autorità maltesi a cuasa del Covid-19. E’ comunque richiesto un certificato valido di vaccinazione, un certificato di guarigione o un risultato di tampone negativo eseguito 72 ore prima dell’arrivo o un test rapido negativo eseguito 24 ore prima dell’arrivo. Nel caso in cui non venga presentato uno di questi documenti all’arrivo, la paersona dovrà sottoporsi a una quarantena obbligatoria di dieci giorni, ridotta a sette giorni se viene presentato un test negativo. Per il vice primo ministro e ministro della Sanità, Chris Fearne, Malta sta tornando alla “normalità” con decisioni responsabili, incoraggiando chi compiuto 65 anni o di più a effettuare il quarto richiamo.

Secondo l’Autorità per il turismo di Malta, quest’anno si prevede che 1,8 milioni di turisti visiteranno l’isola. Le prospettive per l’estate sono buone nonostante nei primi quattro mesi la variante Omicron abbia causato un calo di 400mila presenze. Il mercato polacco è stato l’unico che ha continuato a crescere durante la pandemia. Di recente l’Autorità per il turismo di Malta ha avviato una nuova iniziativa per attirare più turisti dall’Italia, siglando una nuova partnership con Eolo-Kometa, squadra ciclistica che sta partecipando al Giro d’Italia. Attraverso un accordo triennale, il logo VisitMalta apparirà sulle maglie della squadra e sui loro mezzi di trasporto. L’obiettivo è portare almeno 300mila turisti dall’Italia.

(ITALPRESS).

-foto xf3-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com