LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il leader del partito laburista Robert Abela, 44 anni, ha giurato come primo ministro maltese. E’ l’ottavo premier dall’indipendenza di Malta.

Il giuramento è avvenuto alla presenza del presidente George Vella, dei ministri uscenti, funzionari del partito laburista e della famiglia del primo ministro. Migliaia di sostenitori del partito Laburista si sono radunati per le strade della capitale La Valletta, in particolare intorno al Palazzo Presidenziale e all’Ufficio del primo ministro, salutando Robert Abela che era accompagnato dalla moglie e dalla figlia. Dopo la cerimonia, Abela è apparso sul balcone del palazzo presidenziale e poi si è recato ne suo ufficio nell’Auberge de Castille. Martedì è previsto il giuramento del nuovo governo maltese.

Il partito Laburista ha vinto con una maggioranza di 39.474 voti, ottenendo il 55,1% dei voti. Il Partito nazionalista ha ottenuto il 41,7% dei voti, 123.233 voti in totale. Le elezioni di sabato corso hanno registrato il livello storicamente più basso mai registrato di affluenza, passando dal 92% del 2017 all’85,5% di questo anno.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com