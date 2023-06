LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di 72 immigrati ha lasciato Malta per essere ricollocato in altri Stati membri dell’UE dove continuerà il percorso per ottenere la protezione internazionale. Gli immigrati di varie nazionalità sono entrati irregolarmente a Malta e il loro trasferimento è stato cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo per l’asilo, la migrazione e l’integrazione (AMIF).

La ricollocazione fa parte del Meccanismo di solidarietà volontaria istituito nel giugno 2022 per un periodo di un anno e inteso a ridurre il carico dell’immigrazione irregolare sui paesi di confine. Il ministro degli Interni di Malta Byron Camilleri ha affermato che la ricollocazione è il modo più efficace per altri paesi europei e l’UE di ridurre il peso dell’immigrazione irregolare sui paesi di confine, specialmente nel caso di Malta a causa delle sue dimensioni e della posizione geografica.

Il ministro maltese ha spiegato che attraverso la sua strategia di prevenzione, rimpatrio e ricollocazione, nella prima metà del 2023, Malta è riuscita a ridurre gli arrivi ed è riuscita a rimpatriare e ricollocare lo stesso numero di immigrati che erano arrivati dall’inizio dell’anno.

Camilleri ha aggiunto che “il governo maltese ha continuato a lavorare sulla prevenzione, compresa la cooperazione con la Libia, per ridurre la possibilità di ulteriori morti, che ha anche portato a una notevole riduzione degli arrivi di immigrati irregolari mentre rimpatriano persone che non avevano bisogno di protezione”. Per il ministro di Malta, questo lavoro si riflette nelle statistiche degli ultimi due anni in cui il numero di immigrati irregolari rimpatriati nel paese è aumentato e gli arrivi sono diminuiti notevolmente.

