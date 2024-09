LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Una donna italiana di 19 anni è gravemente ferita dopo essere stata trovata in difficoltà mentre nuotava nella baia di Fra Ben a Qawra. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:45 di mercoledì, quando le autorità hanno ricevuto una richiesta di assistenza dopo che gli amici della giovane l’avevano aiutata verso la riva. La giovane donna era priva di sensi e la persona ha ricevuto assistenza di rianimazione cardiopolmonare. Alla fine, sul posto è arrivata un’équipe medica composta da agenti della Croce Rossa maltese e membri della Protezione Civile per assistere la donna italiana. È stata ricoverata all’ospedale Mater Dei per ulteriori cure. Le autorità hanno esortato i bagnanti a seguire gli avvisi meteo e ad evitare di nuotare quando sulle spiagge viene posizionata una bandiera rossa.(ITALPRESS).

Foto: trl