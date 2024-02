Malattie rare, Mulè “Serve impegno incessante e quotidiano”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un impegno che non deve essere relegato alla Giornata mondiale, ma dev'essere incessante e quotidiano". Lo dice il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé, in occasione del lancio della campagna Sanofi per la Giornata mondiale delle Malattie rare,