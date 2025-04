Malandrino “Unicredit a supporto del comparto vitivinicolo in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, l’export dei bianchi Dop siciliani è ulteriormente cresciuto rispetto a quanto già registrato nell’anno precedente, quando le esportazioni registrarono un +7,8% a valore rispetto al 2022. Nel 2024, infatti, l’export dei bianchi Dop siciliani è cresciuto di un ulteriore 8,9%. L’export per i bianchi Dop siciliani è cresciuto del 37% in Uk, del 34% in Russia, del 12% in Germania e per l’11% sia in Canada sia negli Usa.

I dati emergono dall’Osservatorio sulla competitività delle regioni del vino – Sicilia, realizzato da Nomisma Wine Monitor in collaborazione con Unicredit, presentato oggi a Palermo, e introducono l’edizione 2025 di Sicilia en Primeur, l’anteprima dell’ultima annata, in programma a Modica, in provincia di Ragusa, dal 6 al 10 maggio.

“Il supporto alle realtà del comparto vitivinicolo in Sicilia – dice Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di Unicredit – che si trovano oggi ad operare in uno scenario globale complesso e incerto continua ad essere un impegno per Unicredit. Un sostegno a 360 gradi ad una filiera da sempre portavoce del made in Sicily nel mondo e che si concretizza attraverso credito, consulenza, supporto nelle sfide dell’export e delle due transizioni, digitale e sostenibile”.

Segno negativo, invece, per i rossi Dop siciliani che registrano, per due anni di fila, una riduzione nell’export (-4,5% nel 2023, -2,9% nel 2024). Per i rossi Dop Siciliani, pur in un contesto di calo complessivo, si registra una crescita in Canada (+22%), Russia (+17%), Paesi Bassi (+8%) e Usa (+6%).

Il pay-off di Sicilia en Primeur 2025 è “La cultura del vino in Sicilia: una storia millenaria che guarda al futuro“. “Il vino siciliano – dice Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia – è uno dei simboli della cultura mediterranea, della quale la Sicilia è massima espressione. Il vino non è solo un prodotto agricolo o commerciale, non è semplicemente una bevanda ma un elemento essenziale della cultura universale, che attraversa secoli e civiltà. La sfida alla quale Assovini Sicilia è chiamata a rispondere e dare il suo contributo è anche quella di tutelare il valore culturale del vino contro dinamiche internazionali restrittive, contro una cultura che criminalizza quello che è un prodotto culturale, promuovendolo come espressione di civiltà, conoscenza, bellezza e tradizione”.

