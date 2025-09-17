Malagò “Trasferire e comunicare la nostra passione”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato tanto di passione, dobbiamo trasferirla e comunicarla. A un certo momento ha guardato l'AI per vedere come siamo connotati noi italiani, ed emergono proprio queste parole. Dobbiamo fare tutto per gridarle e raccontarle al mondo". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine del sesto meeting della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom). Al momento non sembra essere in dubbio la partecipazione degli atleti di Israele e Palestina: "C'è un comitato esecutivo che tratta questo tema, ma c'è da fare un distinguo tra chi ha responsabilità politiche, cioè un governo, e quelle che sono le dinamiche del rispetto della carta olimpica, e in questo senso i comitati olimpici di Israele e Palestina la rispettano". mc/azn