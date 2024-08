Malagò “Tamberi? Ha avuto problemi, ma darà il 100%”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "È sempre in progressione, in miglioramento rispetto alle prime ore dopo quello che era successo. Poi fa bene chiamare tifosi perché lui lo fa già quando è in condizioni idilliache. In questo momento ne sente il bisogno, ma penso che non sarà necessario questo appello perché in tanti sono venuti a vedere la sua gara. Darà tutto al 100%. Non si tratta di essere degli scienziati, negli ultimi giorni ha avuto i suoi problemi. Io l'ho sento talmente motivato che sono sicuro che non ci deluderà". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giobanni Malagò in merito alla condizione di Gianmarco Tamberi che nei scorsi giorni ha accusato un problema ai calcoli renali. pia/gm/gtr