ROMA (ITALPRESS) – “Secondo me, visto e considerato che ci manca da quasi un secolo la medaglia nel tennis, sia nel singolo maschile che nel doppio ce la possiamo giocare. Se parliamo di sorprese, punterei anche sui nostri golfisti”. A margine dell’evento di presentazione del progetto Educamp, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato delle possibili sorprese azzurre a Tokyo. Dove non ci sarà invece Larissa Iapichino, infortunatasi agli Assoluti di Rovereto. “Ho parlato con lei, è una di quelle cose che con il tempo e l’esperienza si capiscono, forse si poteva evitare l’ultimo salto ma fa parte della vita. Ma le ho fatto i complimenti per le cose che ha detto, per come ha reagito e per l’entusiasmo che trasmette. Paltrinieri – ha aggiunto il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – l’ho sentito più volte, sono molto ottimista, lui è carico e super fiducioso, la fase più complicata è superata. E’ andato in ritiro in altura e questo credo sia l’elemento comprovante che Paltrinieri sarà ai Giochi”. Dalle Olimpiadi agli Europei, con la questione della Final Four a Wembley. “La Uefa ha dimostrato in queste settimane, dalla nascita della Superlega agli Europei, di saper tenere la barra dritta. Penso, ed è la mia personalissima opinione, che da qui ai prossimi giorni ci potrebbero essere novità legate all’innalzamento della curva dei contagi in Gran Bretagna. Final four a Wembley a rischio? Questo non lo posso dire, penso che valuteranno tutte le opzioni. L’Italia ha uno stadio adatto per ospitarla, ma non credo che attualmente sia un’opzione sul tavolo”. Infine, sulla proposta di De Laurentiis di far slittare i campionati a dicembre, con tanto di appello a Draghi, Malagò sottolinea: “Mi sembra di capire che De Laurentiis voglia evitare di cominciare con un numero di spettatori esiguo e anche per la prossima stagione evitare di rinunciare agli incassi da stadio. Lo slittamento sarebbe di competenza Figc e Lega, ma il prossimo anno ci sono i Mondiali a Doha. Ogni commento lascia il tempo che trova”.

(ITALPRESS).