“Io sono assolutamente dell’idea che il prossimo fine settimana debba essere dedicato al recupero delle partite rinviate. Il fatto di giocare anche Juventus-Inter mi sembra una cosa di buon senso e risolverebbe diversi problemi: per la Juve non si creano problemi con la Champions, l’Inter avrebbe comunque tre giorni di recupero per l’Europa League e poi sarà finita la nuova ordinanza del Governo”. Questa la posizione del presidente del Coni Giovanni Malagò sulla situazione della Serie A dopo i rinvii di molte partite a causa dell’emergenza

coronavirus. “Ieri in modo molto chiaro è uscita una linea di opinione che peraltro ho assolutamente condiviso, anzi mi sono permesso di caldeggiare, visto che mi è stato chiesto un consiglio – ha osservato il numero uno dello sport italiano ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio 1 – L’unica cosa da fare e’ procrastinare tutto il calendario, cosi’ nessuno potrà sostenere la tesi che il campionato non e’ regolare, e’ falsato. In caso contrario può restare questa ombra”. “Sono entrate in campo molte ipotesi – ha proseguito Malagò – probabilmente come spesso succede qualche errore è stato fatto, di sostanza o di comunicazione, ma il più grande errore si commette se non si dimentica urgentemente il percorso delle giornate precedenti per prendere una piega chiara e decisa. Spero si possa decidere mercoledì nell’assemblea convocata a Roma. Perché si aspetta fino a mercoledì? Lo statuto prevede che per convocare l’assemblea servano 72 ore, da qui nasce il discorso del timing”.

Il numero uno del Coni ha anche parlato dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo2020 dicendosi “realista” e “non preoccupato”. “Io mi devo confrontare con due istituzioni: il comitato organizzatore di Tokyo, per cui non ci sono problemi e le Olimpiadi non si toccano, e il presidente del Cio Thomas Bach, che ha fatto una conferenza stampa spiegando che non ci sono problemi”.

(ITALPRESS).