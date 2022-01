Malagò “Giochi Mediterraneo a Taranto per parlarne in modo diverso”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della 20a edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 come occasione per valorizzare Taranto e il suo antico ruolo da protagonista nell'area mediterranea. gm/gtr