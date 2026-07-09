Malagò “Dt Nazionale? Ci può essere una sorpresa”

ROMA (ITALPRESS) - "Non cambio opinione. Siamo a giovedì, ci sto lavorando molto. Grande sorpresa? Ci può anche essere una sorpresa. Una volta superato il primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe andare più facilmente sul resto". Così Giovanni Malagò, presidente della Figc, riguardo la scelta del dt e del ct della nazionale italiana, dopo aver ricevuto una laurea honoris causa dall'istituto ACS Asomi College of Sciences. mec/xr5/gm/azn