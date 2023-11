Make to Care, Sanofi premia l’innovazione al servizio della disabilità

ROMA (ITALPRESS) - "Frida" di Yasmine Granata e "Amelie" di Samantha Giannatiempo sono i progetti che hanno vinto l'ottava edizione di Make to care, il contest nato con Maker Faire Rome - The European Edition e sostenuto da Sanofi per premiare e promuovere idee e progetti volti a migliorare la qualità di vita di chi convive con una disabilità. xl3/mgg/gsl