Maione “Lombardia a impatto climatico zero entro il 2050”

BRESCIA (ITALPRESS) – L’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione è intervenuto all’auditorium dell’istituto Tartaglia-Olivieri di Brescia aprendo i lavori del XXV convegno provinciale di educazione ambientale ‘Ambiente e benessere’, coordinato dall’istituto Fortuny e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dei progetti dedicati alle scuole sulle tematiche ambientali. “La Lombardia – ha sottolineato Maione – sarà a impatto climatico zero entro il 2050. Un obiettivo realizzabile solo con i buoni comportamenti dei cittadini nella quotidianità. Per questo la Regione investe 600 milioni di euro in cinque anni per abbattere le emissioni, ma investe anche in progetti di educazione ambientale come questo. Coinvolgere le scuole significa creare un percorso a lungo termine di sostenibilità del nostro territorio”.

Durante la giornata sono stati presentati i 14 progetti di educazione ambientale delle scuole bresciane: Istituto Comprensivo (Ic) Ovest 2 Brescia, Istituto di Istruzione Superiore Statale (Iiss) Golgi, Tartaglia-Olivieri, Dandolo, Centro Formativo Provinciale (Cfp) Zanardelli, Ic Manerbio, Bazoli-Polo, Tassara Ghislandi, Ic Vestone, Ic Nord 1, Fortuny-Moretto, Ic Centro 3, Ic Rudiano e Ic Bovezzo.

“Abbiamo stanziato – ha aggiunto Maione – 260.000 euro a favore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia per consolidare le reti tra scuole in materia di educazione ambientale e finanziare progetti di formazione di studenti e insegnanti”. “Con queste iniziative – ha concluso l’assessore – coinvolgiamo docenti, studenti e genitori generando un vero e proprio cambiamento culturale attraverso nuove energie, creatività e interesse alla partecipazione”.

– foto Lombardia Notizie –

(ITALPRESS).