NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Magic e Sixers dimezzano lo svantaggio e festeggiano il primo successo della serie, i campioni in carica prendono in largo. Questi i verdetti di gara 3 delle sfide giocate nella notte Nba. A Orlando i padroni di casa battono con un netto 121-83 i Cavaliers portandosi sull’1-2, trascinati da un grande Paolo Banchero che mette a referto 31 punti, 14 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Suggs (24 punti), Franz Wagner (16 punti e 8 assist) e, dalla panchina, Fultz (11) e Anthony (10). Tanto basta per avere la meglio su Cleveland che ha in Allen (per lui anche 8 rimbalzi) e LeVert i migliori realizzatori con 15 punti a testa.

Vittoria casalinga e serie sull’1-2 anche tra Philadelphia e New York. I Sixers si impongono 125-114 con un monumentale Joel Embiid che fa registrare al suo attivo ben 50 punti, aggiungendo anche 8 rimbalzi e 4 assist. Importante anche il contributo di Tyrese Maxey che mette a referto 25 punti e 7 assist, poi superano quota 10 anche Oubre Jr (15) e Payne (11). Niente da fare per i Knicks, nonostante la doppia doppia da 39 punti e 13 assist di Brunson.

Ne fanno 20 Hart, 17 Anunoby e 14 Hartenstein, ma Philadelphia porta a casa la prima vittoria e si va sul 2-1.

L’unica vittoria esterna della notte è quella dei campioni in carica che si portano sul 3-0, mettendo in chiaro che ai Lakers servirà un’impresa da ricordare per superare l’ostacolo più alto che il tabellone playoff presentava già in partenza. Denver vince 112-105 con Gordon, Jokic, Murray e Porter Jr, tutti sopra quota 20: rispettivamente con 29 (con 15 rimbalzi), 24 (anche per il serbo 15 rimbalzi ma con l’aggiunta di 9 assist), 22 (9 assist) e 20 (10 i rimbalzi) punti. Tanta roba, troppa per i Lakers, al terzo ko in altrettante sfide con i Nuggets: non bastano i 33 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis, i 26 punti e 9 assist di LeBron James e i 22 punti di Austin Reaves.

