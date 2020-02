Centinaia di familiari di vittime innocenti delle mafie provenienti da tutta Italia si sono riuniti in piazza Montecitorio, a Roma, per un presidio, nel corso del quale e’ stato illustrato un manifesto con una serie di richieste “di giustizia e di rispetto dei diritti stabiliti per legge”. “Non dobbiamo mai dimenticare le cose positive di questi anni, vogliamo continuare a dare fiducia alla politica seria – ha dichiarato don Luigi Ciotti -. Pero’ noi dobbiamo alzare la voce quando qualcuno sceglie il silenzio. Non possiamo stare zitti e inermi. La mafia piu’ pericolosa e’ la mafia delle parole, e’ immobilismo, la burocrazia, il promettere e non fare. La lotta alle mafie non puo’ diventare un esercizio retorico, uno strumento di facile consenso – ha sottolineato il presidente di Libera -. I familiari meritano considerazione e sono 25 anni che chiedono le stesse cose. Ora basta!”.

Con il manifesto, che è stato illustrato in piazza, si chiede alla politica di dare “delle risposte alle loro istanze e riteniamo sia una priorita’ modificare il senso stesso delle misure previste a favore delle vittime, in quanto ad oggi vengono definite ‘benefici’, mentre sarebbe giusto e culturalmente opportuno definirle ‘diritti'”, ha aggiunto don Luigi Ciotti.

