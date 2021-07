Mafia, A Milano la commemorazione della strage di via Palestro

“La nostra città ricorderà sempre quelle torride ore di terrore, il dolore per la perdita di cinque nostri concittadini, così come l'emozione dei funerali in Duomo, alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel giorno della commemorazione della strage di Via Palestro. bla/pc/gtr