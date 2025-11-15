Madre Terra – Transizione energetica e innovazione: 17/11 convegno a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Convegno “Transizione energetica e innovazione tra opportunità e ostacoli. PNRR – Piano Transizione 5.0 e PNIEC 2030”: a Roma, 17 novembre, ore 17.00, Sala Capranichetta (P.za di Monte Citorio, 125) promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi con main partner Renexia, event partner Almaviva. Apertura dei lavori con il videomessaggio di saluto e di indirizzo del Ministro Tommaso Foti e presentazione del 23° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”. Diretta su Radio Radicale. Media partners: Askanews, Italpress, Opera2030, TeleAmbiente. mgg/mrv