Madre Terra – Attivisti e imprese insieme per la transizione

Lanciare una rete di attivisti, imprese e istituzioni per la transizione ecologica e digitale. E' l'obiettivo di Italia EcoDigital, in programma il 7 luglio a Roma, come anticipato dal presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, mgg/gsl