LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Primi tagli per il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, in vista di Euro2024. La Football Association fa sapere che, rispetto all’iniziale elenco di 33 giocatori, sono stati rimandati a casa James Maddison, centrocampista del Tottenham, e Curtis Jones, giocatore del Liverpool. A loro dovrebbe aggiungersi nelle prossime ore anche il difensore dei Reds Jarell Quansah, con la lista definitiva dei 26 che verrà annunciata solo dopo l’amichevole di venerdì sera a Wembley contro l’Islanda. Sabato è invece atteso in gruppo Jude Bellingham, che ha usufruito di qualche giorno di riposo in più visto che la sua stagione si è conclusa solo pochi giorni fa con la finale di Champions vinta col Real Madrid.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

