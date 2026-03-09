Macron “Al vaglio dei paesi del G7 l’utilizzo di riserve strategiche di petrolio”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’utilizzo delle riserve strategiche di petrolio è un’opzione “al vaglio” dei paesi che fanno parte del G7. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo l’emittente Bmftv. L’ipotesi, sempre secondo Macron, sarà discussa in una riunione in videoconferenza dei ministri delle finanze del G7. “È allo studio un coordinamento tra i leader del G7 sulle questioni energetiche. L’utilizzo delle riserve strategiche è un’opzione al vaglio con l’obiettivo di abbassare i prezzi dell’energia”, ha precisato il titolare dell’Eliseo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).