Macellazione clandestina in centro a Salerno, sequestrati 6 quintali di carni

SALERNO (ITALPRESS) - Una vasta operazione interforze nel centro storico di Salerno ha portato alla scoperta di una macelleria clandestina e di gravi irregolarità in diversi esercizi commerciali etnici. L'intervento, coordinato dai Carabinieri del NAS e della locale Compagnia, ha visto il coinvolgimento dell'Ispettorato del Lavoro, della Polizia Municipale e dell'Asl. Il fulcro dell'indagine è un immobile adibito abusivamente alla macellazione clandestina, gestito da un cittadino extracomunitario. Durante l'ispezione, disposta dalla Procura della Repubblica, i militari hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie definite "pessime", con sporco diffuso e presenza di infestanti. Complessivamente sono stati sequestrati 6 quintali di carni prive di bollatura sanitaria e una tonnellata di altri alimenti (ittici, riso e legumi) in cattivo stato di conservazione. "L'attività ha consentito di individuare un deposito adibito a macellazione clandestina e di rinvenire 6 quintali di carni e carcasse di animali privi di bollo sanitario e oltre una tonnellata di alimenti che versavano in cattivo stato di conservazione", ha dichiarato Rosario Basile, Comandante dei NAS di Salerno. pc/mca1 (Fonte video: Carabinieri NAS Salerno)